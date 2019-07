Bilancio Roma: Lemmetti, con assestamento manovra correttiva soft, investimenti 2019 oltre 1 miliardo

- "È una manovra correttiva al minimo sulla salvaguardia degli obiettivi dopo la manovra espansiva già fatta a giugno con la variazione di bilancio. Questa manovra non assegna nuove risorse, se non limitatamente ad alcuni storni richiesti, ma accantona circa 18 milioni ai fini del soddisfacimento di ulteriori debiti fuori bilancio che sono emersi e altre risorse accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità per finanziare la spesa imprevista. Siamo a 1,036 miliardi di euro sul titolo II per il 2019, che comprende il Piano opere pubbliche e Piano investimenti. È una manovra correttiva molto soft che soddisfa le strutture, la Ragioneria e anche l'Oref e salvaguarda i conti per il futuro". Così l'assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti, illustrando in Aula l'assestamento al bilancio previsionale 2019-2021. La manovra da circa 40 milioni per il 2019 ha l'obiettivo di rendere più solido il bilancio: quasi 19 milioni saranno destinati al fondo passività potenziali per alcuni debiti fuori bilancio, mentre circa 22 saranno destinati al fondo crediti dubbia esigibilità. L'Oref, l'organo dei revisori capitolini, ha dato parere positivo all'assestamento, suggerendo di proseguire in questa direzione: "Valutato positivamente il maggior accantonamento effettuato (al Fcde ndr), si invita l'amministrazione a monitorare costantemente l'effettivo andamento degli accertamenti e degli incassi delle entrate correnti e analizzare la possibilità di procedere, ove possibile, ad un sempre maggiore accantonamento, in modo da preservare lente da possibili squilibri finanziari derivanti da non adeguato andamento degli accertamenti e delle riscossioni".(xcol4)