Ucraina: presidente Zelensky incontra inviato Usa Volker, focus su Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l’inviato speciale Usa per la crisi del Donbass, Kurt Volker. I due hanno discusso della situazione nell’area orientale dell’Ucraina. Zelensky ha ringraziato Volker per il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e integrità territoriale di Kiev, oltre agli sforzi per la risoluzione del conflitto nel Donbass. Al centro della riunione vi è stata anche il processo di disimpegno portato avanti dalle forze armate ucraine dall’area di Stanytsia Luhanska, come riferisce l'ufficio stampa della presidenza, ripreso dall'agenzia "Ukrinform". (Res)