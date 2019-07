Pd: Guerini a Zingaretti, hai dovere di recuperare Faraone

- Il deputato Lorenzo Guerini nel suo intervento alla Direzione Partito democratico, parlando del segretario siciliano dem ha detto: "No a tentazioni di normalizzazione nel partito. E, caro Nicola, se c'e' un dirigente politico, un parlamentare apprezzato come Davide Faraone, che si autosospende, il capo di una comunità ha il dovere di recuperarlo a questa comunita'". (Com)