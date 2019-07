Piemonte: Confindustria-Confagricoltura, progetto condiviso per sviluppo agroalimentare

- Si sono incontrate questa mattina a Torino le delegazioni di Confindustria Piemonte - Commissione Agroalimentare e Confagricoltura Piemonte, per un esame congiunto della situazione produttiva e commerciale dell'agroalimentare piemontese. In regione il settore è l'unico che continua a crescere e, per quanto riguarda il terzo trimestre 2018 - dati Unioncamere Piemonte - l'aumento è del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In Piemonte agricoltura, industria alimentare e commercio alimentare contano oltre 65.800 imprese: circa 51.000 quelle agricole e oltre 3.800 quelle dell’industria agroalimentare. Per la Commissione Agroalimentare di Confindustria Piemonte, con il presidente Franco Biraghi sono intervenuti la vicepresidente dell’Unione Industriale di Asti Pia Bosca, il presidente della Sezione Vini di Confindustria Cuneo Paolo Sartirano e Maria Grazia Tagliabue di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. (segue) (Rpi)