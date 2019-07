Sicurezza: Prefetto Milano precetta sciopero per personale di istituti vigilanza presso uffici giudiziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione allo sciopero generale nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilt Tucs Uil, nell’ambito della vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Istituti e Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari, previsto per i giorni 1 e 2 agosto 2019, il prefetto di Milano Renato Saccone, ha disposto la precettazione del personale degli Istituti che gestiscono i servizi di vigilanza presso gli Uffici Giudiziari della Città di Milano, allo scopo di garantire un servizio pubblico essenziale qual è l’attività giudiziaria programmata nelle diverse sedi.(Com)