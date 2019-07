Albania-Turchia: ministro Interno Soylu a Tirana, focus su rafforzamento cooperazione

- Il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è stato al centro dei colloqui tra il ministro dell'Interno albanese Sander Lleshaj e il suo omologo turco Suleyman Soylu, giunto in visita ufficiale a Tirana. "L'Albania è tra i paesi dei Balcani occidentali con la quale, la Turchia collabora di più", ha sottolineato da parte sua Soylu. I due ministri hanno concordato di rafforzare la cooperazione fra le rispettive accademie di sicurezza, quella nella lotta al crimine di carattere economico e finanziario, alla formazione degli agenti albanesi e alla fornitura di attrezzature per la polizia albanese. Per il ministro Lleshaj "è il momento giusto per dare una nova spinta alle nostre relazioni".(Alt)