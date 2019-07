Governo: Guerini (Pd), durerà, nessuna differenza Lega-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Lorenzo Guerini nel suo intervento alla Direzione Partito democratico ha detto: "Non credo a chi distingue tra Lega e Cinque stelle, c'e' un'assonanza culturale di fondo sull'idea della democrazia tra i capi di quelle due forze. E non credo - ha aaggiunto - a chi pensa che vada definita una strategia del Partito democratico immaginando elezioni immediate. Questi andranno avanti a litigare di giorno e a mettersi d'accordo di notte. Noi - ha proseguito - ripuntiamo alla nostra vocazione maggioritaria, a parlare a tutti gli italiani, a fare un lavoro che abbia un orizzonte lungo, senza scorciatoie. E rafforzando ancora di più l'opposizione a tutto questo governo".(Com)