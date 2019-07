Sud Sudan: comunità Sant'Egidio, governo e opposizione al lavoro per la pace

- Si concludono oggi a Roma i colloqui per la riconciliazione nazionale del Sud Sudan, il più giovane Stato del mondo, nella consapevolezza che la pace e la stabilità dipendono dall'accettazione del pluralismo politico e religioso. Lo riferisce la Comunità di Sant'Egidio in una nota. Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi nella sede della comunità, a Roma, il vicepresidente del National Pre-Transitional Committee, Gabriel Changson Chang, ha espresso "gratitudine" alla Comunità di Sant'Egidio per "aver ospitato questi giorni di riflessione e dialogo sul futuro del nostro Paese, ancora segnato da divisioni e ostilità": un'importante occasione, ha aggiunto, che "ci ha permesso di lavorare insieme per la pace, tra forze politiche diverse, e rende possibile l'impossibile". (segue) (Com)