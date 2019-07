Sud Sudan: comunità Sant'Egidio, governo e opposizione al lavoro per la pace (3)

- Changson ha espresso fiducia nella tregua e nel ritorno della popolazione nei villaggi, insieme all'impegno a preservare lo spirito di unità e la leale collaborazione tra le parti, "i mattoni con cui costruire il futuro del Paese". Il ruolo dei cristiani, e in particolare del South Sudan Council of Churches, si è rivelato essenziale nei momenti di crisi - ha aggiunto Garofalo - come segno della "volontà di superare le divisioni e lavorare per il bene della popolazione, stremata da lunghi anni di guerra". Changson ha infine sottolineato come tra i compiti della National Pre-Transitional Committee vi sia quello di individuare e liberare i bambini soldato, utilizzati da diverse fazioni nelle operazioni belliche. (Com)