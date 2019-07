Centrosinistra: Sala, sbagliato replicare a tutto quello che dice Salvini, troviamo altre idee (2)

- Nell’occasione i giornalisti hanno chiesto a Sala di replicare proprio a una dichiarazione di Salvini, che commentando l’intervista rilasciata oggi dal sindaco di Milano a Repubblica, ha detto che se fosse lui il primo cittadino del capoluogo, sarebbe impegnato a occuparsi della città, più che di politica. Un’accusa che Sala ha respinto al mittente: “Questo vale anche per lui: l’ho visto l’altro giorno in tv a parlare dei risultati del Cipe e di tutta una serie di iniziative che con il Ministero dell’interno c’entrano poco. Ma questa è la politica, la politica è opinione”. “Io mi voglio confrontare anche in maniera aspra con Salvini, ma non è che disconosco che sia una parte della nostra politica, come appartengo sempre alla categoria di quelli che pensano che la gente si batte con le idee, non sono e non sarei mai felice se qualcuno attraverso guai giudiziari - e non parlo di me, l’ho detto anche quando poteva riguarda Salvini - viene messo fuori dal gioco”, ha aggiunto Sala in conclusione. (Rem)