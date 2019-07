Migranti: Salvini, niente sbarco senza impegno concreto Europa

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma su Facebook che non darà "nessun permesso allo sbarco finché dall’Europa non arriverà l’impegno concreto ad accogliere tutti gli immigrati a bordo della nave. Vediamo se alle parole seguiranno dei fatti. Io non mollo". Il titolare del Viminale si riferisce alla vicenda dei 135 migranti soccorsi ieri da un peschereccio, adesso tutti a bordo della "Gregoretti", nave della Guardia costiera italiana. (Rin)