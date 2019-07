Infrastrutture: da Consiglio regionale ok a odg M5s su riqualificazione sp Baggio-Castelletto

- Il Consiglio regionale lombardo ha approvato un ordine del giorno del M5s Lombardia, a firma del consigliere regionale Massimo De Rosa, che invita la Giunta regionale a inserire la riqualificazione e la messa in sicurezza della SP 114 fra gli interventi necessari in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 o di passarla sotto gestione Anas. "Regione - spiega De Rosa - ha ascoltato la nostra richiesta e si è impegnata a mettere fra le proprie priorità la soluzione di un problema che affligge i pendolari del pavese e del magentino-abbiatense ormai da quasi vent'anni. Un intervento di riqualifica puntuale permetterebbe infatti di risolvere gran parte delle problematiche legate alla viabilità della zona. Ora speriamo di poter lavorare in un clima di collaborazione con i consiglieri della Lega e l'assessore regionale a Infrastrutture e trasporti Terzi per inserire al più presto la concreta riqualificazione nella lista delle priorità della Lombardia". (Com)