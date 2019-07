Cultura: Gallo (M5s), un festival Bellini per rilanciare i nostri artisti internazionali

- "Oggi ho visitato il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, uno dei maggiori gioielli architettonici d'Italia, apprezzatissimo per la sua acustica da compositori e cantanti lirici, ad oggi considerato il teatro con l'acustica migliore del mondo – ha dichiarato Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati - Centro propulsore della vita musicale catanese che rischia di non poter completare la programmazione culturale a causa dei tagli imposti dalla Regione di 1,8 milioni di euro”. “Bisogna lavorare sin da ora per un'adeguata riformulazione dei fondi – ha aggiunto -, un tale gioiello non può non essere sostenuto da subito”. “Strutture così efficienti e prestigiose possono essere rilanciate con un festival internazionale di Vincenzo Bellini", ha concluso Gallo. Con lui anche la deputata Simona Suriano e la deputata regionale Gianina Ciancio. (Ren)