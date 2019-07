Roma: al Consiglio comunale di Milano un minuto di silenzio per carabiniere accoltellato

- Il Consiglio comunale di Milano, in apertura dei lavori, ha osservato un minuto di silenzio, concluso con un applauso, in ricordo di Mario Cerciello Rega, il carabiniere accoltellato questa notte a Roma nel quartiere Prati. “Ricordiamo così in questo modo oltre a questo giovane tutte le persone che sono morte facendo il proprio lavoro”, ha detto il presidente dell'Aula di Palazzo Marino, Lamberto Bertolè.(Rem)