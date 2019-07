Speciale difesa: Nigeria, attacco in campus universitario di Maiduguri, due morti

- Almeno due persone sono morte in seguito ad un attacco sferrato da uomini del gruppo jihadista Boko Haram a Maiduguri, capoluogo dello stato nigeriano nord-orientale del Borno. Lo hanno confermato al quotidiano "Premium Times" fonti della sicurezza, precisando che le due persone decedute sono una donna anziana ed un bambino. L'attacco è stato sferrato contro il campus di Dalori, situato all'interno dell'Università di Maiduguri, intorno alle 20 di ieri sera. Secondo quanto riferito dal comandante del gruppo giovanile dei vigilanti Civilian-Jtf, Abba Aji, gli uomini armati hanno attaccato dapprima la postazione dei militari situata in prossimità del campus, quindi hanno fatto irruzione nei negozi e sparato in aria, facendo fuggire gli studenti. L'attacco è stato confermato anche da un addetto alla sicurezza dell'Agenzia statale per la gestione delle emergenze (Sema), Bello Danbatta. L'offensiva di Boko Haram è iniziata nel 2009 e da allora si è allargata anche ad altri paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 27 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. (Res)