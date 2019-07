Pd: Zingaretti, da Salvini degenerazione quasi eversiva, serve ridefinire missione storica partito

- "C'è una degenerazione quasi eversiva, quando il ministro dell'Interno non risponde neanche al telefono alla presidente della Camera per riferire sul Russiagate". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella sua replica alla direzione del partito. "Sentiamo l'urgenza assoluta di ricostruire un pensiero politico, ridefinire la missione storica del Pd. - ha aggiunto Zingaretti - Altrimenti ci sarà la tentazione della spallata e l'indicazione dell'uomo forte al comando, come soluzione a tutti i problemi". (Rer)