Umbria: Leonelli (Pd), da ambiente a legalità i temi affrontati durante "MeritiAmoci l'Umbria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sette incontri in tutto il territorio regionale, oltre 200 persone che hanno partecipato e un quaderno ricco di appunti che saranno la base di alcune proposte da presentare al commissario del PD umbro, Walter Verini”: il consigliere regionale del Partito democratico dell’Umbria, Giacomo Leonelli, ha chiuso la prima fase della sua campagna di ascolto “MeritiAmoci l’Umbria” che lo ha portato in queste settimane ad incontrare amministratori, simpatizzanti e iscritti al partito. “Nonostante le vacanze e il gran caldo – ha riportato Leonelli - c’è da essere molto soddisfatti: oltre duecento persone hanno partecipato a questi incontri territoriali che ho fortemente voluto per parlare con i nostri elettori, con gli iscritti, con chi crede nel Pd e ha voglia di rigenerare il partito. Un’esperienza che mi ha arricchito e permesso di raccogliere in un quaderno appunti e proposte che ora rielaborerò e sintetizzerò”. “In questa tornata di incontri – ha raccontato - non c’è stato spazio per inutili dibattiti sulle correnti del Pd, sulle tensioni interne, sulle rivendicazioni dell’assemblea regionale. Abbiamo messo da parte queste questioni per parlare di temi concreti per lo sviluppo e il futuro dell’Umbria”. Per Leonelli “le priorità per una futura piattaforma programmatica sono ambiente, sviluppo sostenibile e green economy. Altro elemento importante è quello della meritocrazia, della legalità e della lotta alla povertà. Una riflessione anche sulle critiche: al Pd viene rimproverato di aver ripetuto gli errori del passato, di non aver saputo cambiare rotta rispetto a scelte che non hanno funzionato. Queste indicazioni sono preziose e anche su queste intendo lavorare”. “Nei prossimi giorni porterò a sintesi tutte le indicazioni raccolte e consegnerò il materiale al commissario regionale Walter Verini come contributo concreto alla conferenza programmatica che lui stesso intende lanciare”, ha concluso Leonelli. (Ren)