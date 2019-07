Torino: Rosso (FI), gravissimo quanto accaduto a Barriera di Milano, inaccettabili minacce a Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è accettabile che agenti della Polizia puntualmente vengano minacciati, aggrediti, insultati nell’espletamento delle loro funzioni. Quanto avvenuto ieri sera nel quartiere di Barriera di Milano, dove dei poliziotti sono stati circondati per impedire il riconoscimento di uno straniero in stato di fermo, è un fatto gravissimo". Ad affermarlo in deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte. "Episodi come questo si stanno ripetendo con sempre maggior frequenza in alcuni quartieri di Torino nonostante l’encomiabile lavoro della Questura. Abbiamo appoggiato come Forza Italia il decreto Sicurezza bis. Ora chiediamo che si dia seguito a quanto in esso contenuto assicurando maggiori unità per il nostro territorio. Ricordo in particolare che proprio il quartiere di Barriera di Milano è quello con la maggiora percentuale di immigrati insediati rispetto a tutto il Nord italia. Ho presentato intanto una interrogazione al ministro degli Interni per rappresentare il problema e per comprendere come intenda intervenire”. (Rpi)