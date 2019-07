Giordania-Italia: oltre 400 incontri all'Italian Green Solution di Amman

- Sono stati oltre 400 gli incontri tra le dieci aziende italiane che operano nel settore delle energie da fonti rinnovabili e i maggiori "players" giordani in questo settore, oltre a "buyers" provenienti da paesi della regione del Medio Oriente e Nord Africa, in particolare Egitto, Libano, Palestina e Iraq, nel quadro del workshop “Italian Green Solution”, organizzato da Ice Agenzia. Lo dichiara ad "Agenzia Nova" Filippo Covino, responsabile di Ice Amman. L'evento, avvenuto ad Amman il 22 e 23 luglio, ha visto la partecipazione di dieci imprese italiane che operano nei seguenti settori: energia, processo e movimentazione, engineering, impianti tecnologici, trasformatori isolati in resina e a secco, elettronica di controllo e di potenza, turbine eoliche, cura viso, tecnologie per la produzione di energie rinnovabili e per la sicurezza dell’energia elettrica, impianti di depurazione delle acque reflue. "Ogni azienda aveva in agenda circa 15-20 incontri", con le aziende della regione, fatte arrivare ad Amman con la collaborazione degli uffici Ice di Beirut e del Cairo che selezionano operatori del Libano e dell'Egitto. Il workshop è stato organizzato in collaborazione con Edama, l’associazione giordana delle aziende che operano nelle rinnovabili e nella sostenibilità ambientale. "In Giordania il settore delle rinnovabili è importante", spiega Covino, evidenziando l'ampia soddisfazione dei partecipanti. L'importanza delle rinnovabili nasce dall'attenzione verso l'ambiente, anche alla luce dell'aumento della popolazione, evidenzia il responsabile di Ice Amman. (segue) (Res)