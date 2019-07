Giordania-Italia: oltre 400 incontri all'Italian Green Solution di Amman (2)

- Il workshop "Italian Green Solution" nasce anche dall'iniziativa condivisa da Edama di "coinvolgere gli operatori dei paesi vicini per rendere Amman un hub di riferimento per i paesi intorno, con la collaborazione degli uffici Ice di Beirut e del Cairo", prosegue Covino. Il responsabile di Ice Amman evidenzia il potenziale delle aziende della regione in termini di sostenibilità commerciale. Alla base vi è l'idea di "coinvolgere le aziende per farle andare a qualche fiera in Italia" e, attraverso la Jeba (Jordan European Business Association), "far in modo che le aziende giordane non siano solo invitate alle fiere in Italia come visitatori (buyers), ma facciano uno sforzo ulteriore per divenire espositori". Covino evidenzia che le aziende giordane che acquistano macchinari italiani potrebbero acquistarne un numero maggiore se incrementassero il loro export. Tra le più importanti aziende e istituzioni giordane presenti vi erano, oltre al responsabile energia della Royal Hashmite Court, Al Ghanem Group; FB Group; Kawar Energy; Spitak Trading Co.; Astraco; Construction Experts (Conex); Dalil Engineering Systems; Fujeij Group e la delegazione dellUe in Giordania. L'Iraq era presente con Abdulmahdi Al Mudhafar, amministratore delegato di Alkhayyal Business Center, agenzia speciale della Camera di commercio di Najaf; Maher Tobya, general manager di Almentifig Group; Mohammed Al-Hasani, direttore pubbliche relazioni della Camera di Commercio di Kerbale; Alaa Taher, amministratore delegato di Taqaniat Alaswar Company; e Ghassan Smaisim, proprietario di Ghassan Solar Equipment Co. (segue) (Res)