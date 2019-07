India: cinque milioni di donne hanno ottenuto sussidi di maternità

- Quasi cinque milioni di donne hanno beneficiato del programma di prestazioni per la maternità Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (Pmmvy) lanciato nel 2017, che prevede sussidi per 5.000 rupie (65,24 euro) divisi in rate. Lo ha dichiarato oggi il ministro dello Sviluppo delle donne e dell'infanzia Smriti Irani durante un'interrogazione parlamentare alla Camera del popolo, la camera bassa. Irani ha dichiarato che grazie al programma 4.958.172 donne in gravidanza e in allattamento hanno ricevuto il sussidio in tre rate. "I beneficiari ricevono anche incentivi monetari secondo le norme approvate in materia di benefici di maternità nell'ambito dello schema Janani Suraksha Yojana (Jsy) gestito dal ministero della Salute e del benessere familiare. In base al Jsy, in media ogni donna riceve 6.000 rupie" (78,29 euro), ha affermato il ministro. L'Orissa e il Telangana stanno attuando i loro programmi per la maternità. La maggior parte dei beneficiari del programma del governo sono dall'Uttar Pradesh, con 819.893 donne, e dall'Andhra Pradesh, con 410.134. Il Tamil Nadu, con 129 beneficiari, è ultimo della lista. (Inn)