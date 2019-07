Sicurezza: Beccalossi (Misto) propone di stanziare 200 mila euro per campagna in tv locali contro truffe anziani

- Duecentomila euro per una campagna di informazione contro le truffe agli anziani attraverso le tv locali. È l'emendamento all'assestamento di bilancio del Consiglio regionale lombardo da per destinare la cifra, frutto di risparmi dal bilancio 2018 del Consiglio da Viviana Beccalossi, consigliere regionale (Gruppo Misto). "È sempre più importante - spiega Beccalossi - sensibilizzare le fasce deboli della popolazione, soprattutto chi in assoluta buona fede rimane vittima di delinquenti che si introducono nelle loro case, magari travestiti da finti operatori di aziende o addirittura da agenti delle forze dell'ordine". "Questo provvedimento – prosegue Beccalossi – ha anche il duplice valore di sostenere l'importante lavoro delle Tv locali che continuano a rappresentare una preziosissima fonte di informazione per i diversi territori lombardi. Da qui - conclude Viviana Beccalossi - la proposta di utilizzare queste risorse frutto della buona gestione del bilancio del Consiglio regionale per attivare uno strumento utile per prevenire le truffe e allo stesso tempo guardare al mondo dell'informazione locale, che certamente non vive un momento facile".(Com)