Russia: partito di governo presenta candidatura governatore Aksionov per nuovo mandato

- Il partito Russia Unita ha proposto la candidatura del governatore di Crimea in carica, Sergej Aksionov, per un nuovo mandato. Il partito di magiornaza ha presentato al presidente Vladimir Putin i candidati alla carica di governatore delle Repubbliche di Inguscezia, Crimea e Cabardino-Balcaria. Lo ha reso noto il servizio stampa del partito. Russia Unita ha proposto la candidatura dei rispettivi governatori in carica per le tre regioni: Makhmud-Ali Kalimatov in Inguscezia, Kazbek Kokov per il Kabardino-Balcaria e Aksionov per la Crimea. Le elezioni dei capi delle amministrazioni regionali si terranno l'8 settembre, nella singola giornata di voto nella Federazione Russa. Secondo la procedura, i governatori sono eletti dai deputati dei parlamenti locali tra i candidati proposti dal presidente della Russia. (Rum)