Sudafrica: malattie polmonari, Corte suprema approva risarcimento dipendenti compagnie minerarie

- La Corte suprema di Johannesburg ha approvato oggi la richiesta di 5 miliardi di rand (353 milioni di dollari) di danni presentata da una class action contro diverse società minerarie in Sudafrica per le malattie polmonari letali contratte dai dipendenti. La sentenza, riferisce la stampa locale, coinvolge le compagnie Harmony Gold, Gold Fields, African Rainbow Minerals Arij.j, Sibanye-Stillwater Sglj.j, AngloGold Ashanti e Anglo American South Africa, aprendo di fatto all'attuazione di un accordo già concluso da diverse di loro con i sindacati a maggio dello scorso anno. Si chiude così la lunga battaglia legale portata avanti dal 2012 dai sindacati e più studi legali riuniti per ottenere il risarcimento dei minatori che soffrono di malattie come la tubercolosi o la silicosi, ed altre malattie mortali. "Tutte le parti si sono adoperate per garantire che l'accordo sia ragionevole, adeguato ed equo", hanno affermato i giudici leggendo la sentenza. (Res)