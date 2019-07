Slovacchia: ex premier Fico accusa predecessore Radicova di compravendita di voti

- L'Agenzia criminale nazionale slovacca (Naka) ha avviato nuovamente un'indagine sulla presunta compravendita di voti dei deputati del Consiglio nazionale al fine di eleggere il procuratore generale nel periodo 2010-12. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr", sottolineando che alcuni deputati, tra cui gli indipendenti Martin Poliacik e Natalia Blahova, sono già stati ascoltati in merito. "Se qualcuno ha comprato deputati nell'elezione del procuratore generale nel periodo 2010-12, si tratta della coalizione di governo di Iveta Radicova", ha dichiarato in conferenza stampa l'ex premier e leader di Direzione–Socialdemocrazia (Smer-Sd), Robert Fico, scaricando la responsabilità sul suo predecessore alla guida del governo slovacco. Fico ha anche detto di non essere ancora stato ascoltato per fornire la sua versione. (Vap)