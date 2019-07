Roma: Berlusconi su carabiniere ucciso, mi unisco a dolore di tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Facebook si unisce "al dolore di tutti gli italiani per la drammatica scomparsa del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, barbaramente ucciso mentre faceva il suo dovere e garantiva la sicurezza ai cittadini. Sono vicino con affetto alla moglie, ai familiari e all’Arma dei Carabinieri. Il militare scomparso era un uomo generoso e buono, sempre pronto ad aiutare i più deboli anche quando non era in servizio. Questo rende la sua perdita un dolore ancora più grande. Sono certo che i responsabili di questo gesto crudele saranno assicurati alla giustizia e sconteranno la loro colpa con la severità che meritano. Quello del carabiniere", continua l'ex premier, "è un impegno duro, un servizio alla collettività rischioso e purtroppo non sempre rispettato come merita. Ai militari dell’Arma, agli agenti della Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’ordine vanno assicurati compensi e mezzi adeguati. Continueremo a chiederlo a gran voce fino a quando", conclude Berlusconi, "non verranno incrementate le risorse del tutto insufficienti sinora a disposizione". (Rin)