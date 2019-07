Roma: Cesa (Udc) su carabiniere ucciso, manifestazione a sostegno dei servitori dello Stato

- "Manifestazione a sostegno dei servitori dello Stato. Non può passare nella indifferenza una morte così. Non può rimanere solo un titolo di giornale o di tg. Un carabiniere muore mentre fa il proprio mestiere. Muore per recuperare la refurtiva a Roma in zona Prati. Migliaia di uomini e donne mettono a repentaglio il bene più prezioso per garantire a noi tutti là sicurezza". Così, in una nota, Lorenzo Cesa segretario Udc.(Com)