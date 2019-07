Municipio Roma X: da lunedì sette sere al Chiostro con "Tratti femminili" tra musica, libri, teatro ed arte

- "È all'insegna del mondo femminile la seconda rassegna culturale ospitata nel Chiostro di palazzo del Governatorato, sede del Municipio X. Da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto va infatti in scena 'Tratti femminili', questo il titolo del progetto ideato da Elisa Palchetti e racchiuso in sette serate tutte da godere". Così una nota della presidenza del Municipio X. "L'iniziativa, ad ingresso libero - aggiunge - nasce nell'ambito del bando estivo Ostiadamare edizione 2019, è patrocinata dal Municipio X ed intende rendere omaggio a donne del passato e del presente; a donne che si sono distinte o si distinguono attualmente nel mondo della letteratura, del canto, dell'Arte, del cinema. Un universo da scoprire o da riscoprire grazie a questa occasione e sarà la stessa Elisa Palchetti a presentare ogni sera, di volta in volta, un'autrice e il suo libro, una pièce teatrale, un momento lirico o una mostra di quadri". (Com)