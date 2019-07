Autostrade: M5s, più sicurezza con linee guida Mit su barriere

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera affermano, in una nota, che "anche se i nuovi dati Istat ci dicono che nel 2018 le vittime di incidenti stradali in Italia è in leggero calo, sulle strade italiane si verificano ancora troppi incidenti mortali: sono oltre 3000 all'anno i morti e più di 240 mila i feriti tra automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Accogliamo dunque con favore la notizia dell'emanazione da parte del Mit delle linee guida per le società concessionarie autostradali in merito alle nuove linee guida per la sostituzione e la riqualificazione delle barriere di sicurezza installate sulle infrastrutture. Tutti i concessionari hanno ora a disposizione direttrici chiare sui lavori da effettuare e dovranno procedere alla sostituzione e riqualificazione delle barriere di sicurezza", continuano i parlamentari pentastellati, "a partire dai tratti stradali più pericolosi. Questo intervento si va ad aggiungere a quanto già fatto in tema di sicurezza, ad esempio con le nostre proposte di modifica al Codice della strada, che mirano a tutelare gli utenti vulnerabili, come pedoni, ciclisti e motociclisti, o con il decreto 'salvamotociclisti', che prevede l'obbligo di installare specifiche barriere protettive per l'incolumità di scooteristi e motociclisti. Sin dal nostro approdo al governo il Mit, nella figura del ministro Toninelli, si è attivato per riammodernare e mettere in sicurezza tutte le infrastrutture nazionali: questa è la strada che continueremo a seguire", concludono i deputati del M5s, "per tutelare tutti gli utenti della strada e migliorare così la qualità della vita di tutti i cittadini". (Com)