Torino: Lavolta (Pd), Rai potrebbe lasciare via Cernaia, sarebbe grave danno per la città

- Con l’approvazione del Piano Industriale 2019-2021 la RAI ha individuato fra le possibili fonti di efficientamento aziendale la cessione di alcuni asset immobiliari, fra i quali il Palazzo di Via Cernaia 33 a Torino. "Esprimo forte preoccupazione per le probabili ricadute negative sul territorio torinese derivanti dalla cessione dell'immobile di via Cernaia", afferma Enzo Lavolta, vicepresidente del Consiglio comunale di Torino, in quota Pd. "Il mantenimento dell’impegno immobiliare di Rai sul territorio torinese significa infatti garanzia di occupazione diretta e indiretta, sinergia con gli enti locali, Università e Politecnico, ricavi diretti e indiretti per la rete commerciale e di servizi presenti intorno agli insediamenti Aziendali". (segue) (Rpi)