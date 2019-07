Torino: Lavolta (Pd), Rai potrebbe lasciare via Cernaia, sarebbe grave danno per la città (2)

- "Oggi - prosegue Lavolta - ho depositato in consiglio comunale un ordine del giorno nel quale chiedo alla giunta Appendino, di concerto con il Governo Conte e con il MEF (che detiene il 99% del capitale sociale di RAI), di assumersi l'impegno a non utilizzare il patrimonio immobiliare di RAI per sopperire a spese correnti e di reinvestire gli utili derivanti della vendita del Palazzo di Via Cernaia sotto forma di investimenti immobiliare sul territorio TORINESE, al fine di mantenere invariati i livelli occupazionali attualmente garantiti. Inoltre chiederò all'Amministrazione Comunale, in base all’accordo stipulato con RAI all’epoca della cessione del terreno su cui è costruito l’immobile, di subordinare il proprio via libera al reinvestimento dei ricavi sul nostro territorio". (Rpi)