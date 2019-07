Moldova: Dodon chiede a Parlamento di proporre candidato procuratore generale ad interim

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha invitato il Parlamento di Chisinau ad identificare un candidato per la carica di procuratore generale ad interim per firmare urgentemente il decreto di nomina. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". La richiesta arriva dopo che oggi il Consiglio superiore dei procuratori non ha proposto la candidatura del procuratore generale ad interim, dopo che la riunione non si è tenuta per mancanza di quorum. Dodon ha così rivolto “un appello al Parlamento per avviare senza indugio le procedure necessarie per identificare una candidatura integra e irreprensibile, nello spirito della meritocrazia e della professionalità”. Il presidente moldavo ha chiesto ai parlamentari di fissare il termine del 31 luglio per la proposta e la nomina della candidatura, in modo tale da poter firmare con urgenza il decreto sulla nomina del procuratore generale provvisorio entro il primo agosto. La carica è diventata vacante dopo che all'inizio di questo mese, il procuratore generale della Moldova, Eduard Harunjen, ha rassegnato le dimissioni.(Moc)