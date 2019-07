Innovazione: Maker Faire Rome-The European Edition, chiuse la call4makers e selezionati i progetti giunti da ogni parte del mondo

- Dopo il successo della Call for Schools, si è chiusa ieri la #call4makers di Maker Faire Rome 2019, durante la quale gli organizzatori hanno selezionato oltre settecento progetti provenienti da ogni parte del mondo. Anche questo passaggio ha fatto registrare un successo straordinario di attenzione e di partecipazione. Particolarmente elevata la qualità dei progetti arrivati dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Giappone e dalla Corea del Sud, assieme a una rilevante presenza di proposte e idee giunte dall'Olanda, dall'Austria, dalla Svizzera, dal Belgio e dalla Germania. Interessanti e variegati gli argomenti toccati: robotica, digital fabrication e manifattura digitale la fanno da padrone, così come l'economia circolare, ma non mancano progetti su spazio, education, mobilità smart, healthcare, realtà virtuale e aumentata, foodtech, Iot (Internet of things) artech, tecnologie per lo sport e agricoltura. I progetti in tema di salute e disabilità presentati con la Call for makers partecipano al premio "Make to Care"; mentre quelli ispirati o orientati al mondo aerospaziale potranno partecipare alla selezione di "Makers for Space". (segue) (Com)