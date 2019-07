Innovazione: Maker Faire Rome-The European Edition, chiuse la call4makers e selezionati i progetti giunti da ogni parte del mondo (2)

- Tutti questi progetti, a breve, potranno essere ammirati dal vivo e "toccati con mano". Dal 18 al 20 ottobre 2019 torna, infatti, alla Fiera di Roma l'evento europeo più importante dedicato all'innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera con il supporto, come partner istituzionale, dell'Ita (Italian Trade Agency), l'Agenzia Ice che si occupa della internazionalizzazione e della promozione all'estero delle imprese italiane, nel quadro di un più ampio supporto del Ministero dello Sviluppo Economico a iniziative in favore della competitività e dell'innovazione. "Quest'anno – spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma – siamo rimasti favorevolmente impressionati dal fatto che la maggior parte dei progetti che abbiamo ricevuto da tantissimi Paesi, oltre a farsi notare per la loro elevata qualità, vengono proposti da makers che si affacciano per la prima volta alla Maker Faire Rome. Segno evidente – conclude Tagliavanti – che la nostra manifestazione, giunta alla settima edizione, è più vitale che mai e suscita sempre più una grande partecipazione e un'attenzione crescente verso i temi dell'innovazione tecnologica e del digitale". (Com)