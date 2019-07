Pd: Calenda ritira odg in direzione, grazie a Zingaretti

- L'eurodeputato Carlo Calenda ha ritirato un ordine del giorno, presentato oggi in direzione Pd, e assunto dal segretario Nicola Zingaretti, in cui chiedeva di escludere definitivamente un'alleanza con il M5s e di istituire un organismo di coordinamento unitario delle correnti del partito. Zingaretti nella sua relazione ha detto di condividere "nello spirito e nei contenuti" l'ordine del giorno di Calenda. "Ringrazio Nicola Zingaretti e i membri della direzione, anche a nome dei tanti iscritti pdnetwork e Siamo europei, che hanno firmato, per aver assunto le indicazioni dell'odg", ha scritto su Twitter Calenda, che ha ritirato il suo ordine del giorno, senza quindi metterlo ai voti, visto che i contenuti sono stati fatti propri dal segretario nella sua relazione.(Rer)