Roma: Bordoni (FI), cordoglio per carabiniere ucciso, è attentato a sicurezza di tutti

- Cordoglio per la tragica morte del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello lo esprime Davide Bordoni, consigliere capitolino di Forza Italia e coordinatore romano. Bordoni spiega: “Non si può morire così. È un attentato alla sicurezza di tutti che fa emergere la vulnerabilità del nostro sistema. Il fatto che un carabiniere possa perdere la vita così, durante il servizio, significa aprire una crepa profonda in una comunità che ha bisogno di più tutele”. E conclude: “La criminalità sta dimostrando un livello di spregiudicatezza non concepibile e non accettabile in una società civile. Con enorme dolore ci stringiamo alla famiglia di questo servitore dello stato. Che i colpevoli siano assicurati alla giustizia al più presto”.(Com)