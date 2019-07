Roma Termini: operazione Ps "Alto impatto", 1174 persone identificate e 3 arrestate

- 1174 persone identificate, 3 arrestati, 1 persona denunciata in stato di libertà, 70 pattuglie impiegate nell'area di Roma Termini, 240 bagagli controllati. Questi i risultati dell'operazione "Alto impatto" ottenuti dal compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio in sinergia con la Questura di Roma nella giornata del 25 luglio. L'operazione di controllo straordinario, disposta in ambito nazionale nelle maggiori stazione ferroviarie dal servizio di Polizia ferroviaria, ha coinvolto, oltre al personale della Polizia ferroviaria, anche il Reparto prevenzione Crimine "Lazio" e le Unità cinofile della Questura, ed ha permesso di controllare in modo massivo il flusso di utilizzatori delle strutture ferroviarie ed in particolare Roma Termini. In quest'ultimo ambito, l'area controllata è stata suddivisa principalmente in due zone: quella esterna alla stazione controllata dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine "Lazio" e l'area interna della Stazione Termini sottoposta a controllo da parte degli Agenti della Polizia Ferroviaria che, oltre ad apparecchiature metal detector, sono stati coadiuvati anche dalle unità cinofile per la verifica dei bagagli dei viaggiatori e quelli conservati nei depositi. (segue) (Rer)