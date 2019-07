Roma Termini: operazione Ps "Alto impatto", 1174 persone identificate e 3 arrestate (2)

- Due cittadini del Marocco sono stati arrestati per furto in flagranza nel pomeriggio di ieri nella stazione di Roma Termini quando il personale della squadra di Polizia giudiziaria del compartimento, ha notato due cittadini marocchini, già arrestati il giorno precedente dagli stessi poliziotti della Ferroviaria, aggirarsi nuovamente tra i turisti in transito nello scalo ferroviario. Considerato l'atteggiamento sospetto dei due, gli agenti decidevano di seguire i movimenti dei due. Subito dopo, i due stranieri sono passati all'azione quando, dopo essere entrati all'interno di un hotel adiacente alla stazione, si sono impossessati della valigia di un turista messicano per darsi poi alla fuga. Dopo un breve inseguimento i due sono stati bloccati dai poliziotti e tratti nuovamente in arresto. Un altro arresto è stato effettuato dal personale della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina, quando, nel corso dei servizi di controllo, ha identificato un 45enne italiano, residente a Napoli, ricercato perché il Tribunale del capoluogo partenopeo aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione. L'uomo, pertanto, è stato condotto presso il carcere di Poggioreale. (Rer)