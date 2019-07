Speciale difesa: India, Assam, distretti in allerta per acque centrale elettrica Kurichhu

- Diversi distretti colpiti dalle alluvioni nello stato indiano dell'Assam sono in allerta in seguito alla fuoriuscita di acqua in eccesso dalla diga della centrale elettrica di Kurichhu in Bhutan ieri mattina presto. Nel distretto di Barpeta, l'amministrazione ha lanciato l'allarme rosso per coloro che risiedono sulle rive dei fiumi Beki e Pahumara, invitandoli a spostarsi in luoghi più sicuri e dalla maggiore altitudine. La Druk Green Power Corporation Limited (Dgpc) del Bhutan, che controlla il progetto della centrale di Kurichhu da 60 megawatt nel Bhutan orientale, ha reso noto martedì che avrebbe eliminato l'acqua in eccesso dalla diga di 55 metri. Dato che quest'acqua sfocerebbe nei distretti del vicino Assam, le amministrazioni di queste aree hanno avvertito i residenti e hanno preso le misure necessarie per rispondere all'emergenza. "Da ciò che sappiamo, la Dgpc ha rilasciato quantità di acqua alle tre e alle cinque di giovedì mattina. L'acqua impiegherà diverse ore per raggiungerci, ma siamo in allerta", ha affermato il vice commissario del Barpeta Munindra Sarma. Oltre al Barpeta, anche il Kokrajhar, il Baksa, il Chirang, il Bongaigaon e parti del Kamrup sono a rischio. La Dgpc ha aperto le recinzioni della diga rilasciando circa 1200 metri cubi di acqua al secondo. "Sia lo stato che le forze di risposta ai disastri nazionali sono in allerta, l'esercito è in attesa e le persone che vivono lungo il fiume Beki sono state avvertite", ha dichiarato Bhaskar Pegu, vice commissario del distretto di Baksa. Più di 3,4 milioni di persone in 20 distretti dell'Assam subiscono ancora le conseguenze delle alluvioni e 75 persone sono morte. Almeno duecentomila persone sono rimaste senza alloggio e vivono in 993 campi di soccorso. (Inn)