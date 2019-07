Speciale difesa: parlamento Cile modifica legge su finanziamento Forze armate

- Il parlamento cileno ha abolito una legge che obbligava la compagnia mineraria statale Codelco, il maggior produttore mondiale di rame, a finanziare le forze armate. Parallelamente è stata approvata una nuova normativa che introduce maggiori controlli e meccanismi più trasparenti per il finanziamento dell'apparato militare al centro in questi mesi di un'inchiesta della magistratura. Il presidente Sebastian Pinera ha celebrato l'iniziativa del parlamento definendola come "una grande modernizzazione istituzionale". "Con l'approvazione del progetto che cancella la Legge riservata sul rame si crea un nuovo meccanismo di finanziamento trasparente, moderno e stabile affinché le nostre Forze Armate possano svolgere i loro importanti compiti", ha dichiarato Pinera. (Abu)