Speciale difesa: ministro Romania su produzione elicotteri, forse entro fine anno accordo con Usa

- La Romania è in trattativa con gli Stati Uniti per la produzione e la manutenzione di elicotteri d'attacco: "Forse entro la fine dell'anno avremo un accordo con gli Stati Uniti". Lo ha detto il ministro dell'Economia della Romania, Nicolae Badalau durante la presentazione del bilancio dell'attività del ministero. "L'esercito romeno ha bisogno di elicotteri d'attacco. C'è una discussione piuttosto avanzata sugli elicotteri d'attacco con gli Stati Uniti. Al momento, noi abbiamo la manutenzione, non solo di ciò che è stato prodotto, ma anche di ciò che l'esercito romeno ha in dotazione. Stiamo parlando anche del nuovo radar. È molto probabile che entro la fine dell'anno avremo un accordo di produzione quinquennale con gli Stati Uniti", ha dichiarato il ministro Badalau. Sei mesi fa, la società statunitense Bell Helicopter è stata contattata dal ministero dell'Economia con la proposta di considerare la Romania come un'opportunità industriale. Nel novembre 2016, Bell Helicopter ha firmato un protocollo d'intesa con la società romena Iar-Ghimbav per una potenziale collaborazione sul supporto tecnico, se la Romania acquistasse l'elicottero d'attacco Viper AH-1Z. (Rob)