Speciale difesa: Rosoboronexport, Russia amplierà cooperazione con Turchia dopo consegna S-400

- La Russia amplierà la cooperazione con la Turchia nel settore della difesa dopo la consegna dei sistemi missilistici S-400. Lo ha dichiarato ieri l’amministratore delegato della compagnia Rosoboronexport, Alexander Mikheev. Parlando ai giornalisti, Mikheev ha rivelato che l’azienda sta pianificando di espandere i contatti con la Turchia nell'area della produzione di elicotteri, dell'aviazione e della difesa aerea. "Le forniture dell'S-400 hanno rafforzato non solo la rete di difesa aerea turca, ma anche il partenariato strategico dei nostri due paesi (...) Rosoboronexport ha in programma di rafforzare i suoi contatti con la parte turca in merito a progetti reciprocamente vantaggiosi, anche nell'area di fabbricazione di elicotteri, aviazione e difesa aerea”. Mikheev ha inoltre aperto alla possibilità di avviare in Turchia una produzione autorizzata di parte del sistema S-400. "Siamo attualmente in trattative per continuare la cooperazione su questo tema, compresa l'organizzazione della produzione autorizzata di alcune parti del sistema (S-400) in Turchia", ha dichiarato l’amministratore delegato di Rosoboronexport. La compagnia ha firmato un contratto per la fornitura di sistemi missilistici S-400 alla Turchia nell'aprile 2017. Si tratta del più grande contratto di esportazione della compagnia con un pese Nato. In base al contratto la Russia fornirà alla Turchia quattro battaglioni del sistema di difesa aerea S-400 per un valore di circa 2,5 miliardi di dollari. (Rum)