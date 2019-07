Speciale difesa: Albania, presidente Meta riceve segretario generale Osce e chiede mediazione per soluzione crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta ha chiesto ieri la mediazione dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) per una soluzione della lunga crisi politica in atto in Albania. La richiesta di Meta è stata avanzata nel corso dell'incontro avuto con il segretario generale dell'Osce Thomas Greminger, in visita a Tirana, in vista dell'inizio della presidenza albanese dell'Organizzazione nel 2020. "E' nell'interesse della credibilità dell'Osce di impegnarsi il prima possibile per il superamento della grave crisi del paese, aiutando a riporre il normale funzionamento delle istituzioni democratiche ed a evitare un'escalation della critica situazione in cui si trova il paese", ha detto Meta. Dallo scorso febbraio, l'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha ha abbandonato il parlamento rinunciando ai mandati dei propri deputati, rivolgendosi alle proteste di piazza per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. L'opposizione ha boicottato anche le elezioni amministrative del 30 giugno. "Noi speriamo che l'impasse possa essere risolto il prima possibile e la soluzione dovrà venire dall'interno. E' necessario che tutti gli attori politici vengano impegnati per il funzionamento della democrazia", ha sottolineato Greminger, a margine di una conferenza stampa con il ministro degli Esteri albanese Gent Cakaj, prima di incontrare Meta. "La partecipazione alle istituzioni democratiche è l'unica via legittima per avere la forza e l'influenza politica", ha detto Germinger, aggiungendo che "il dialogo viene realizzato rispettando la Costituzione e le istituzioni legittime". Il segretario generale dell'Osce ha detto che la sua organizzazione "è disposta ad offrire il proprio sostegno, ma nessuna soluzione potrà essere duratura se non saranno coinvolti tutti gli attori". (Alt)