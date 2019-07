Speciale difesa: Tunisia, Ennaceur presta giuramento come presidente della Repubblica ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino), Mohamed Ennaceur, è diventato ufficialmente il sesto capo dello Stato tunisino. Il politico 85enne ha infatti prestato giuramento questo pomeriggio davanti ai parlamentari tunisini, assumendo così l’incarico di presidente ad interim della Repubblica, dopo la morte del capo dello Stato Beji Caid Essebsi stamane all'Ospedale militare di Tunisi. Il defunto presidente tunisino era stato ricoverato mercoledì sera, quando era stato colto da un nuovo malore dopo quello dello scorso 27 giugno. Ennaceur è chiamato ad assumere le redini del paese in una fase convulsa e particolarmente difficile, a pochi mesi da consultazioni legislative e presidenziali. La Costituzione fissa la durata della presidenza Ennaceur in un minimo di 45 giorni e in un massimo di 90 giorni. Ennaceur dovrebbe quindi restare a Palazzo di Cartagine fino al termine di ottobre e questo ha determinato la necessità di anticipare le elezioni presidenziali che inizialmente erano state fissate per il 17 novembre. (Tut)