Milano: facevano pagare multe in "misura ridotta", 3 arresti alla polizia locale (2)

- (segue) Sono tre donne, un’agente di 57 anni e due 59enni impiegate amministrative della Polizia Locale, le persone nei confronti delle quali i carabinieri hanno eseguito la misura di custodia cautelare in carcere per aver ridotto in 33 episodi distinti l’importo da pagare o cancellato intere multe in cambio di soldi o piccole utilità, come cene al ristorante o trattamenti estetici. Le indagine dei militari del nucleo investigativo di Milano sono partite dalla denuncia di un uomo a cui era stato prospettata la possibilità di pagare 1250 euro al posto di 2500 euro per sanzioni pendenti con il Comune di Milano. Insospettito dalla cosa, l’uomo ha sporto denuncia ai militari dell’Arma. Le indagini, durate un anno e mezzo, hanno accertato oltre 30 episodi simili in cui le tre donne riuscivano a modificare il codice alfanumerico di una multa già regolarmente pagata facendo risultare sanata la posizione di chi si rivolgeva a loro. Al momento risultano indagati per corruzione in concorso, anche le 33 persone, tutte vicine alla cerchia dei conoscenti delle tre donne arrestate, che si sono fatte ridurre o cancellare le multe. (Rem)