Milano: De Corato su spari filobus, su alcune linee è far west, solidarietà a lavoratori Atm

- L'assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota commenta quanto avvenuto questa notte a Milano, dove sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco contro un filobus della linea 90-91 in piazzale Loreto. "Cosa deve succedere ancora per capire che lavorare sui mezzi pubblici Milano è rischioso? Ieri notte abbiamo sfiorato la tragedia, come nel far west colpi di pistola non alla diligenza ma a un autobus di linea. Milano, di notte, è ormai sotto assedio di balordi e bande che si affrontano anche a colpi di pistola. A farne le spese sono i lavoratori di Atm che lavorano di notte, scarrozzando in molti casi alcuni di questi delinquenti o ritrovandosi ad aver a che fare con loro alle fermate e al capolinea dei mezzi", sottolinea De Corato. "Da tempo - prosegue l'ex vicesindaco di Milano - si sa che la 90/91 è tra le linee più pericolose da utilizzare dopo una certa ora, ma ciò nonostante, a giudicare da quanto continua ad accadere, evidentemente nulla è stato fatto per porre rimedio a questa situazione ormai totalmente fuori controllo". L'assessore esprime vicinanza ai lavoratori, che hanno denunciato l'episodio in un comunicato sindacale. "Quando il centro destra governava la notte giravano pattuglie di vigili e di controllori, ora ridotto a un esiguo numero. Oggi, come in passato, sono vicino a loro e anche alle loro famiglie sicuramente preoccupate da un lavoro che dovrebbe in particolari orari e linee prevedere, almeno, una indennità di rischio", dichiara De Corato. (segue) (com)