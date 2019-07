Milano: De Corato su spari filobus, su alcune linee è far west, solidarietà a lavoratori Atm (2)

- L'assessore ricorda poi che "Regione Lombardia oggi approverà un fondo per gli agenti di Polizia Locale, che durante il servizio subiscano aggressioni o si infortunino. Fondo che dovrebbe istituire anche Atm, visto che i dividendi dell'azienda sono sempre floridi e che recentemente è stato anche aumentato il prezzo del biglietto". "Suggerisco ai sindacati di incrociare le braccia di notte, in modo da porre maggiormente l'attenzione su un problema che, visti i continui episodi, è totalmente sfuggito di mano. È assurdo pensare di dover ricorrere ad autobus col posto di guida blindato per garantire l'incolumità del guidatore. Considerato che alcune linee di notte sono utilizzate solo da persone sprovviste di biglietto e violente i casi sono due: o si garantisce la sicurezza ai lavoratori o si eliminino le corse. Mentre Palazzo Marino, per non offendere la propria maggioranza, perde tempo su come far quadrare il daspo, sui mezzi pubblici si sfiora la tragedia ogni sera", conclude De Corato, facendo poi sapere che nei prossimi giorni si recherà "personalmente a portare la sua solidarietà al personale di quelle linee di superfice che di notte sono diventate pericolose". (com)