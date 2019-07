Polonia: un altro deputato di Kukiz'15 annuncia intenzione di candidarsi con PiS

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la fuoriuscita di Norbert Kaczmarczyk, un altro deputato polacco di Kukiz'15 annuncia di volersi candidare con Diritto e giustizia (PiS) alle prossime elezioni parlamentari. Si tratta di Andrzej Maciejewski, che secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Pap" ha già parlato dei suoi propositi con Pawel Kukiz, leader del partito. "A colloquio con Pawel Kukiz ho detto apertamente che non voglio candidarmi nelle sue liste in autunno e lo confermo. Sto discutendo con PiS", ha detto Maciejewski, che starebbe trattando la sua candidatura in una delle circoscrizioni della Varmia-Masuria. Ha comunque assicurato l'intenzione di restare membro del gruppo parlamentare di Kukiz'15 fino alla scadenza naturale del suo mandato, "perché così ha preso accordi con gli elettori". (Vap)