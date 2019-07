Albania: debito pubblico in calo nel primo semestre, si attesta a 63,03 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico in Albania ha registrato un calo, attestandosi alla fine dei primi sei mesi di quest'anno a quota del 63,03 per cento del Pil nazionale: lo rivelano i dati del ministero delle Finanze, citati dal portale di informazione economica albanese "Monitor.al". Rispetto alla fine del 2018, il tasso del debito pubblico sarebbe sceso di 2,56 punti, mentre rispetto al primo trimestre di quest'anno, di 0,03 punti percentuali. Oltre il 50 per cento del debito pubblico, 575 miliardi di lek (4,7 miliardi di euro) è nella moneta locale, mentre il resto, pari a 529 miliardi di lek (4,35 miliardi di euro) in valuta straniera. Secondo il programma del governo, alla fine dell'anno, il debito dovrebbe scendere a quota del 64,9 per cento del Pil nazionale. (Alt)