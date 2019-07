Cinema: al via domani il Social world film festival 2019 di Vico Equense (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo atto in musica per Social world film festival 2019 sabato dalle 20,30 con la Grande orchestra italiana di fiati "Città di Ferentino" con 65 elementi, un medley di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema nel piazzale Siani. È una dei più apprezzati complessi sinfonici italiani. Nata nel 1982, si è distinta in importanti concorsi sia nazionali che internazionali vincendo premi che l'hanno proiettata tra le formazioni italiane più rappresentative in campo mondiale. Su tutti spiccano i risultati ottenuti al Wmc , il World music contest di Kerkrade (NL) con la medaglia d'oro con menzione speciale conseguita nel 2017. La Osfcf ha inoltre collaborato con artisti di grande spessore come Gabriele Mirabassi, Antonella Ruggiero, Jo Conjaerts, Andrea Franceschelli, Fulvio Creux, Raffaello Simeoni, Vanessa Gravina, David Brutti, Marco Toro, David Short, Teresa Procaccini. La preparazione e direzione dell'Orchestra è curata dal Maestro Alessandro Celardi, uno dei pianisti e compositori più apprezzati in Italia. Galà d'apertura domenica con il padrino Stefano Accorsi e la proiezione del film "Camorra" alla presenza del regista Francesco Patierno. Attesi anche Monica Guerritore, Ivana Lotito, Valentina Romani, Ester Gatta e Itziar Ituno, l'ispettrice della "Casa di carta" serie televisiva da record firmata Netflix. Lunedì focus su "L'amica geniale", serie tv firmata Hbo e Rai, alla presenza del cast: ci saranno Elisa Del Genio, Dora Romano, Valentina Acca, Elvis Esposito, Antonio Buonanno, Giovanni Amura, Eduardo Scarpetta, Giovanni Buselli, Anna Rita Vitolo, Alessio Gallo, Christian Giroso e Gennaro De Stefano. Durante la serata verrà premiato Lorenzo Richelmy come attore rivelazione dell'anno per aver recitato nei film "Ride" di Jacopo Rondinelli, "Una vita spericolata" di Marco Ponti e "Dolceroma" di Fabio Resinaro. (segue) (Ren)